Украина вернула 250 тел павших военных — Координационный штаб

Украина 2 августа вернула 250 тел павших украинских военных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и моргов на территории государства-агрессора" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Репатриированные тела и останки будут перевезены в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших" , - отметили в штабе.

После идентификации тела погибших украинских военных передадут родным для погребения.

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.