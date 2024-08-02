Украина вернула 250 тел павших военных — Координационный штаб
Украина 2 августа вернула 250 тел павших украинских военных.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и моргов на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
"Репатриированные тела и останки будут перевезены в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - отметили в штабе.
После идентификации тела погибших украинских военных передадут родным для погребения.
Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.