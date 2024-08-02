Україна скоротила імпорт електрики після рекордних постачань

У липні Україна скоротила імпорт електроенергії на 2% у порівнянні з червнем – до 837,8 тис. МВт-год. Експорт електроенергії був відсутній, повідомляє ExPro.

За місяць поставки зросли лише з Угорщини, на 5,5%, та з Польщі, на 10%. За рештою напрямів (Словаччина, Молдова, Румунія) імпорт електроенергії скоротився. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина – 45%, на другому місці – Польща (19%), на третьому – Румунія (18%). Решта – Словаччина та Молдова.

У липні, з 10 по 21 липня, в період аномальної спеки було тимчасово припинено імпорт електроенергії з Молдови, за рішенням місцевого оператора системи передачі в рамках заходів енергетичної безпеки. Також, 23 липня був відсутній імпорт електроенергії зі Словаччини.

За розрахунками ExPro Electricity, середня погодинна потужність імпорту у липня склала 1126 МВт. Найбільше електроенергії імпортувалось у 18 годину – середній показник за місяць склав 1308 МВт.

Нагадаємо, у червні 2024 р. Україна імпортувала рекордні обсяги за період синхронної роботи з ENTSO-E.