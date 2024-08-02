Украина сократила импорт электричества после рекордных поставок

В июле Украина сократила импорт электроэнергии на 2% по сравнению с июнем – до 837,8 тыс. МВт-ч. Экспорт электроэнергии отсутствовал, сообщает ExPro.

За месяц поставки выросли только из Венгрии, на 5,5% и из Польши, на 10%. По остальным направлениям (Словакия, Молдова, Румыния) импорт электроэнергии сократился. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия – 45%, на втором месте – Польша (19%), на третьем – Румыния (18%). Остальные – Словакия и Молдова.

В июле, с 10 по 21 июля, в период аномальной жары был временно прекращен импорт электроэнергии из Молдовы по решению местного оператора системы передачи в рамках мер энергетической безопасности. Также 23 июля отсутствовал импорт электроэнергии из Словакии.

По расчетам ExPro Electricity, средняя почасовая мощность импорта в июле составила 1126 МВт. Больше электроэнергии импортировалось в 18 часов – средний показатель за месяц составил 1308 МВт.

Напомним, в июне 2024 г. Украина импортировала рекордные объемы за период синхронной работы с ENTSO-E.