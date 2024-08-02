Ексзаступника міністра енергетики обрали головою Нацкомісії з енергетики

Колишнього першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка обрали головою Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

У п'ятницю, 2 серпня, члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали нового голову комісії. Ним став Юрій Власенко.

Зазначається, що він має досвід роботи в енергетичній галузі більше 20 років. Власенко працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З травня 2021 року по липень 2024 року Власенко працював першим заступником міністра енергетики України.

Варто додати, що голову регулятора обирають його члени шляхом таємного голосування строком на два роки. Одна і та ж особа не може бути головою два терміни поспіль.

Чим займається НКРЕКП

Комісія здійснює державне регулювання з метою:

досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави;

забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

НКРЕКП може встановлювати граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. А також може вимагати від операторів систем передачі та розподілу електричної енергії або операторів газотранспортної та газорозподільних систем за необхідності змінювати тарифи.

Нагадаємо, до цього комісію очолював Валерій Тарасюк. Він вдруге став головою НКРЕКП у березні 2024 року, після закінчення головування Костянтина Ущаповського. До цього він був головою у 2019-2022 роках, а з 2014 по 2016 і з 2022 по 2024 рік був членом регулятора.