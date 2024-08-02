Экс-заместителя министра энергетики избрали главой Нацкомиссии по энергетике

Бывший первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко был избран главой Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

В пятницу, 2 августа, члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали нового главу комиссии. Им стал Юрий Власенко.

Отмечается, что у него опыт работы в энергетической отрасли более 20 лет. Власенко работал на разных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

С мая 2021 по июль 2024 Власенко работал первым заместителем министра энергетики Украины.

Следует добавить, что главу регулятора избирают его члены путем тайного голосования сроком на два года. Одно и то же лицо не может быть главой два срока подряд.

Чем занимается НКРЭКУ

Комиссия осуществляет государственное регулирование с целью:

достижение баланса интересов потребителей, субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг и государства;

обеспечение энергетической безопасности, европейской интеграции рынков электроэнергии и природного газа Украины.

НКРЭКУ может устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Также может потребовать от операторов систем передачи и распределения электрической энергии или операторов газотранспортной и газораспределительных систем при необходимости изменять тарифы.

Напомним, до этого комиссию возглавлял Валерий Тарасюк. Он стал главой НКРЭКУ в марте 2024 года, после окончания председательства Константина Ущаповского. До этого он являлся главой в 2019-2022 годах, а с 2014 по 2016 и с 2022 по 2024 год был членом регулятора.