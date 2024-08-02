В МЗС РФ поглумилися над мертвим Навальним, якого мали обміняти
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова опублікована "мем" про обмін ув'язненими, який відбувся у Стамбулі між Москвою та Вашингтоном, повідомляє Ділова столиця.
Так, на своєму Telegram-каналі Захарова виклала фото президента США Джо Байдена із простягнутою рукою.
Байден нібито готується потиснути руку мертвому російському опозиціонеру Олексію Навальному.
У своєму пості російська дипломатка згадала і про впливового сенатора від Республіканської партії США Джона Маккейна, який помер у серпні 2018 року.
"Байден зустрічає Олексія Навального, якого він обміняв у в'єтнамців на сенатора Маккейна", — йдеться у підписі до фото.
Захарова знущально написала, що фото є фейковим і закликала на нього "не вестись".
Зазначимо, у Білому домі підтвердили, що Навальний був у списках на обмін між Росією та США. У лютому опозиціонер помер у російській колонії.