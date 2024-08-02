В МИД РФ поглумились над мертвым Навальным, которого должны были обменять

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликована "мем" об обмене заключенными, который состоялся в Стамбуле между Москвой и Вашингтоном, сообщает Деловая столица.

Так, на своем Telegram-канале Захарова выложила фото президента США Джо Байдена с протянутой рукой.

Байден якобы готовится пожать руку ныне мертвому российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

В своем посте российский дипломат упомянула и влиятельного сенатора от Республиканской партии США Джона Маккейна, который умер в августе 2018 года.

"Байден встречает Алексей Навального, которого он обменял у вьетнамцев на сенатора Макккейна" , — говорится в подписи к фото.

Захарова издевательски написала, что фото является фейковым и призвала на него "не попасться".

Отметим, в Белом доме подтвердили, что Навальный был в списках на обмен между Россией и США. В феврале оппозиционер умер в российской колонии.