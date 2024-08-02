Підпали авто військових та волонтерів: поліція назвала кількість затриманих

Нацполіція спільно із СБУ викрила 68 людей, що підозрюють у підпалі автомобілів військовослужбовців і волонтерів, повідомляє Ділова столиця.

Про це начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський повідомив у ефірі телемарафону.

За його словами, Нацполіція спільно із СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів. Найбільше випадків зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.

Дзюбинський у розповів, що підпали скоюють особи різної вікової категорії, лише частина із них є неповнолітніми. Автівки були знищені на замовлення представників спецслужб РФ.

За словами правоохоронця, зазвичай людей вербують, коли вони шукають роботу в інтернеті, зокрема через Telegram-канали натрапляють на оголошення про роботу. Далі із ними зв’язуються анонімні адміністратори і пропонують за грошову винагороду здійснити підпал автомобілів.

Як повiдомлялось, 31 липня Служба безпеки України затримала 17-річного одесита, у відомстві стверджують, що він намагався підпалити будівлю військкомату у Вінницькій області.