Поджоги авто военных и волонтеров: полиция назвала количество задержанных

Нацполиция совместно с СБУ разоблачила 68 человек, подозревающих в поджоге автомобилей военнослужащих и волонтеров, сообщает Деловая столица.

Об этом начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, Нацполиция совместно с СБУ раскрыли 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили 68 человек в совершении этих преступлений. Больше всего случаев зафиксировано в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Дзюбинский рассказал, что поджоги совершают лица разной возрастной категории, лишь часть из них являются несовершеннолетними. Машины были уничтожены по заказу представителей спецслужб РФ.

По словам правоохранителя, обычно людей вербуют, когда они ищут работу в интернете, в частности через Telegram-каналы наталкиваются на объявления о работе. Далее с ними связываются анонимные администраторы и предлагают за денежное вознаграждение осуществить поджог автомобилей.

Как сообщалось, 31 июля Служба безопасности Украины задержала 17-летнего одессита, в ведомстве утверждают, что он пытался поджечь здание военкомата в Винницкой области.