Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ легкий бронеавтомобіль "Джура"

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль «Джура», призначений для виконання різних тактичних завдань, повідомляє Міністерство оборони України.

"Джура"має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі.

У Міноборони зазначають, що бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки – понад 650 км.