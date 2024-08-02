Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ легкий бронеавтомобиль "Джура"

Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в войсках бронеавтомобиль «Джура», предназначенный для выполнения различных тактических задач, сообщает Министерство обороны Украины.

У "Джуры" есть шасси Toyota Land Cruiser 70, на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели.

В Минобороны отмечают, что бронеавтомобиль компактен, имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость. Украинские инженеры также ужесточили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля – более 650 км.