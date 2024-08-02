Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ легкий бронеавтомобиль "Джура"
Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в войсках бронеавтомобиль «Джура», предназначенный для выполнения различных тактических задач, сообщает Министерство обороны Украины.
У "Джуры" есть шасси Toyota Land Cruiser 70, на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели.
В Минобороны отмечают, что бронеавтомобиль компактен, имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость. Украинские инженеры также ужесточили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля – более 650 км.
"В зависимости от назначения бронеавтомобиль может производиться в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: транспорт для разведки и патрулирования, для выполнения задач логистики, проведения эвакуации раненых и т.д.", - отметили в министерстве.