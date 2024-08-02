МЗС Китаю: Мирний план щодо України позитивно оцінили 110 країн

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що китайсько-бразильський план щодо завершення війни Росії проти України отримав "позитивну реакцію" у понад 110 країн світу, повідомляє Радіо Свобода.

Заява оприлюднена 1 серпня після поїздки спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії.

"Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн. Китай готовий і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного вирішення української кризи" , – йдеться у заяві.

На початку травня відбулася серія візитів Лі Хуея до країн так званого Глобального Півдня. За результатами поїздок Китай підготував новий "мирний" план, який складається з шести пунктів. Ці так звані мирні ініціативи передбачають наступне:

дотримуватись "трьох принципів" для охолодження ситуації: зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території;

визнання того факту, що діалог та перемовини – єдиний можливий спосіб вирішення кризи;

сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні обʼєкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;

протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;

протидіяти збройним нападам на мирні ядерні обʼєкти;

спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання;

Раніше Китай пропонував план з 12 пунктів, зокрема, з нового зникло положення про повагу до територіальної цілісності "всіх країн".

Реагуючи на пропозиції Китаю, в українському МЗС наголосили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їздив до Китаю, де, зокрема, провів переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї. За його словами, переговори стосувалися шляхів до справедливого миру в Україні.

Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні Росії проти України, але його критикують за відмову засудити Москву через її повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року і за зв’язки з РФ.