МИД Китая: Мирный план по Украине положительно оценили 110 стран

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что китайско-бразильский план по завершению войны России против Украины получил "положительную реакцию" более чем в 110 странах мира, сообщает Радио Свобода.

Заявление обнародовано 1 августа после поездки специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Бразилию.

"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" о содействии политическому разрешению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и дальше усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического решения украинского кризиса" , – говорится в заявлении.

В начале мая состоялась серия визитов Ли Хуэя в страны так называемого Глобального Юга. По результатам поездок Китай подготовил новый "мирный" план, состоящий из шести пунктов. Эти так называемые мирные инициативы предполагают следующее:

придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации: остановка военных действий, не обострение конфликта и нераспространение его на новые территории;

признание того факта, что диалог и переговоры – единственно возможный способ разрешения кризиса;

стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных;

противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов;

противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты;

совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения;

Ранее Китай предлагал план по 12 пунктам, в частности, из нового исчезло положение об уважении к территориальной целостности "всех стран".

Реагируя на предложения Китая, в украинском МИД подчеркнули, что именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере испытывает страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ездил в Китай, где провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. По его словам, переговоры касались путей к справедливому миру в Украине.

Китай заявляет, что является нейтральной стороной в войне России против Украины, но критикуют его за отказ осудить Москву из-за ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и за связи с РФ.