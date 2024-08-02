Глава Кремля Володимир Путін зателефонував до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "пулу" пропагандистів Кремля.

Вони повідомляють, що Путін подякував Лукашенку за організацію обміну ув'язненими із США, який відбувся у четвер, 1 серпня, у Стамбулі.

Під час зустрічі росіян, яких обміняли зі США та Німеччиною на політв'язнів, у московському аеропорту "Внуково" 2 серпня Володимир Путін сказав звільненому Вадиму Красікову: "Здоров" — і обійняв його.

Зазначають, що Красіков – колишній співробітник Федеральної служби безпеки РФ, якого у Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Крім того, видання Bild писало про те, що, на думку західних спецслужб, Красіков міг брати участь у ймовірному вбивстві мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, на якого працював Путін.