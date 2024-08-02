Глава Кремля Владимир Путин позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "пула" пропагандистов Кремля.

Они сообщают, что Путин поблагодарил Лукашенко за организацию обмена заключенными с США, который состоялся в четверг, 1 августа, в Стамбуле.

Во время встречи россиян, которых обменяли с США и Германией на политзаключенных, в московском аэропорту "Внуково" 2 августа Владимир Путин сказал освобожденному Вадиму Красикову: "Здоров" – и обнял его.

Отмечают, что Красиков – бывший сотрудник Федеральной службы безопасности РФ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Кроме того, издание Bild писало о том, что, по мнению западных спецслужб, Красиков мог участвовать в вероятном убийстве мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, на которого работал Путин.