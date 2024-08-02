WSJ дізналося, чому звільнений при обміні Красіков такий важливий для Путіна

Звільнений під час обміну ув’язненими між Заходом та Росією вбивця Вадим Красіков близький до диктатора Володимира Путіна. Він міг бути його охоронцем у 1990-х роках, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначається, Красікова, який відбував довічне покарання у Німеччині, намагалися повернути в Росії протягом двох років. Західні спецслужби вважали, що наполегливість Путіна у питанні повернення Красікова пояснюється тим, що вони були близькі.

Припускається, що диктатор та кілер були знайомі ще відтоді, як Путін був заступником мера Петербурга (1994 рік), а Красіков був його охоронцем.

За словами брата другої дружини Красікова, вони з Путіним були настільки близькі, що разом відвідували стрільбище. Він розповідав родині, що Путін нібито добре стріляє.

За даними видання, Красіков вів розкішний образ життя. Його дружина вихвалялася, що чоловік часто змінює автівки, Porsche і BMW, що вона не встигає звикати до них. WSJ зазначає, що російський агент заробляв 10 тисяч доларів у місяць та отримував так звані бонуси за "відрядження".

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Красіков був членом групи ФСБ, яка працювала з президентом-втікачем Віктором Януковичем. Представники спецслужб вважають, що він міг входити до групи снайперів, які стріляли в учасників Революції Гідності.

Додамо, що прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков сьогодні заявив, що Вадим Красіков є співробітником ФСБ і служив в "Альфі" разом з деякими діючими співробітниками служби безпеки Путіна.

Великий обмін між РФ та Заходом

Вчора, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та іншими західними країнами і Росією. РФ звільнила 16 осіб, серед них журналісти, політики, критики Кремля.

Західні країни видали Росії десятьох осіб, зокрема кілера Вадима Красікова. Він був засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Reuters зазначало, що переговори між заходом та Росією про обмін тривали понад два роки. Москва весь цей час наполягала на звільненні Красікова.