Кабмін виділяє 3,5 млрд грн на гуманітарне розмінування для аграріїв

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділяє 3,5 млрд грн на проєкт гуманітарного розмінування, повідомляє Радіо Свобода.

"Вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2,2 тис. саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування, ще 68 – законтрактовано. Наше завдання – якнайшвидше повернути всі землі аграріїв у використання" , – сказав він під час засідання уряду.

За його словами, вже обстежено, розміновано та повернуто у використання 310 тисяч гектарів сільгоспземель.

Він констатував, що аграрний сектор на сьогодні залишається однією з ключових галузей української економіки – у першому півріччі експорт продовольчих товарів з України склав 12,4 млрд доларів.

Тому, як каже премʼєр, держава підтримує аграріїв за трьома ключовими напрямками: перший – це фінансові програми (гранти, компенсації та пільгові кредити), другий – це допомога з логістикою, третій – це гуманітарне розмінування.

За даними МВС, в Україні "потенційно замінованими" залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів. У СБУ 13 липня повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення через вибухові пристрої постраждала понад тисяча мирних жителів, з яких 297 – загинули.

Низка країн допомагають Україні з розмінуванням як технікою, так і навчанням саперів.

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