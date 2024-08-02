Кабмин выделяет 3,5 млрд грн на гуманитарное разминирование для аграриев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделяет 3,5 млрд. грн. на проект гуманитарного разминирования, сообщает Радио Свобода.

"Уже работает 47 операторов противоминной деятельности и более 2,2 тыс. саперов. Есть в наличии 109 машин для разминирования, еще 68 – законтрактовано. Наша задача – как можно быстрее вернуть все земли аграриев в использование" , – сказал он во время заседания правительства.

По его словам, уже обследовано, разминировано и возвращено в использование 310 тысяч гектаров сельхозземель.

Он констатировал, что аграрный сектор на сегодняшний день остается одной из ключевых отраслей украинской экономики – в первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины составил 12,4 млрд долларов.

Поэтому, как говорит премьер, государство поддерживает аграриев по трем ключевым направлениям: первое – это финансовые программы (гранты, компенсации и льготные кредиты), второе – это помощь с логистикой, третье – это гуманитарное разминирование.

По данным МВД, в Украине "потенциально заминированными" остаются 144 тысяч квадратных километров. В СБУ 13 июля сообщали, что с начала полномасштабного вторжения из-за взрывных устройств пострадало более тысячи мирных жителей, из которых 297 – погибли.

Ряд стран помогают Украине с разминированием как техникой, так и обучением саперов.

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