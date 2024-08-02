У МОЗ заявили, що оголосять новий тендер на відбудову "Охматдиту"

Тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", пошкодженої російським ударом 8 липня, переведуть на систему державних закупівель Prozorro, повідомляє Лівий берег.

Всі зібрані благодійні кошти перешлють на казначейський рахунок лікарні. Після цього утворять наглядову раду, що слідкуватиме за рухом цих коштів, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

Ця рада складатиметься з 15 осіб, зокрема представників шести найбільших донаторів на відновлення, представника МОЗ, представника адміністрації "Охматдиту". Вони оберуть інших представників серед антикорупційних організацій та будівельних фірм.

Оскільки це вже будуть не благодійні, а державні кошти, то закупівлю проводитимуть на Prozorro.

Поки що тендер не оголосили.

Учора "Наші гроші" повідомили, що переможцем тендеру на відбудову дитячої лікарні стала запорізька фірма без досвіду, чия пропозиція була однією з найдорожчих. Десять інших учасників пропонували виконати роботи за нижчу суму.

Тендер не був державним – платити за нього мали за виконання робіт з благодійних внесків. Це близько мільярда гривень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що угоду з переможцем конкурсу ще не уклали.