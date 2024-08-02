В Минздраве заявили, что объявят новый тендер на восстановление "Охматдета"

Тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", поврежденной российским ударом 8 июля, будет переведен на систему государственных закупок Prozorro, сообщает Левый берег.

Все собранные благотворительные средства будут перешлены на казначейский счет больницы. После этого создадут наблюдательный совет, который будет следить за движением этих средств, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Этот совет будет состоять из 15 человек, в том числе представителей шести крупнейших донаторов на восстановление, представителя Минздрава, представителя администрации "Охматдета". Они выбирают других представителей среди антикоррупционных организаций и строительных фирм.

Поскольку это уже будут не благотворительные, а государственные средства, закупку будут проводить на Prozorro.

Пока что тендер не объявили.

Вчера "Наши деньги" сообщили, что победителем тендера на восстановление детской больницы стала запорожская фирма без опыта, чье предложение было одним из самых дорогих. Десять других участников предлагали выполнить работы по более низкой сумме.

Тендер не был государственным – платить за него должны за выполнение работ по благотворительным взносам. Это около миллиарда гривен. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что соглашение с победителем конкурса еще не заключено.