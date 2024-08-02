Кабмін приватизує конфіскований у російського сенатора завод

Завод, який приватизують, належав сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашнику, який потрапив до списку санкцій РНБО у вересні 2022 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів включив до списку об'єктів великої приватизації 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про стягнення в дохід України активів, які належать Калашнику.

На початку цього року Україна завершила націоналізацію заводу Мотордеталь-Конотоп. Його новим власником став Фонд державного майна.

Конотопський завод – один із найбільших у Європі з виробництва гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних та стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

У структуру виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Нагадаємо:

Фонд держмайна України готує для внесення до переліку об’єктів приватизації ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб.

10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належать сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову.