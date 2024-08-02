Кабмин приватизирует конфискованный у российского сенатора завод

Завод, который приватизируют, принадлежал сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашнику, который попал в санкционный список СНБО в сентябре 2022 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Кабинет министров включил в список объектов большой приватизации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп".

В августе 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов, принадлежащих Калашнику.

В начале этого года Украина завершила национализацию завода Мотордеталь-Конотоп. Его новым владельцем стал Фонд государственного имущества.

Конотопский завод - один из крупнейших в Европе по производству гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

В структуру производства входят чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха.

Напомним:

Фонд госимущества Украины готовит для внесения в перечень объектов приватизации ООО "Мотордеталь-Конотоп". Это прибыльное бюджетообразующее предприятие в Конотопе, на котором работают более 700 человек.

10 августа 2023 Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову.