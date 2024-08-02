США закупили автотрансформатори для підтримки енергетики України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі.﻿ З посиланням на соцмережі посла США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Економічна правда.

"В той час, як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки Росії, і забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців" , - написала Брінк.