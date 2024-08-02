США закупили автотрансформаторы для поддержки энергетики Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) закупило 18 автотрансформаторов для поддержки украинской энергосети.﻿ Со ссылкой на соцсети посла США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Экономическая правда.

"В то время, как Россия хладнокровно пытается уничтожить энергосеть Украины, мы настроены ее восстановить. USAID закупил 18 автотрансформаторов, и это еще не все. Такие действия помогут сохранить энергосеть Украины, несмотря на атаки России, и обеспечат электроэнергией 38 миллионов украинцев" , - написала Бринк.