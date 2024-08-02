У Криму знищено чотири пускові установки С-400 - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 2 серпня, ймовірно, було знищено чотири пускові установки С-400. З посиланням на "Крымский ветер", повідомляє Новое время.

За словами джерела Telegram-каналу, вночі у Севастополі на висотах Кая-Баш, ймовірно, було уражено позицію ЗРК С-400 Триумф, що складалася з чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6.

Раніше Крымский ветер повідомляв, що в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх, зокрема, було чутно від Севастополя до Балаклави, у Саках, Євпаторії, а також у Сімферополі.

У Севастополі після низки вибухів над центром міста був помітний дим.

Після перших звуків вибухів окупанти підняли у повітря свої літаки з аеродрому Бельбек.

Так званий глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО нібито збила більш як чотири повітряні цілі. За його словами, у Севастополі зафіксовані падіння уламків збитих ракет та БПЛА на вулицях міста.

Водночас Крымский Ветер писав про можливе влучання у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті в Севастополі.



