В Крыму уничтожены четыре пусковые установки С-400 - СМИ

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 2 августа, вероятно, были уничтожены четыре пусковые установки С-400. Со ссылкой на "Крымский ветер", сообщает Новое время.

По словам источника Telegram-канала, ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш, вероятно, была поражена позиция ЗРК С-400 Триумф, состоявшая из четырех пусковых установок на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6.

Ранее Крымский ветер сообщал, что во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их, в частности, было слышно от Севастополя до Балаклавы, в Саках, Евпатории, а также в Симферополе.

В Севастополе после ряда взрывов над центром города был заметен дым.

После первых звуков взрывов оккупанты подняли в воздух свои самолеты с аэродрома Бельбек.

Так называемый глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО якобы сбила более четырех воздушных целей. По его словам, в Севастополе зафиксированы падения обломков сбитых ракет и БПЛА на улицах города.

В то же время Крымский Ветер писал о возможном попадании в районе 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Килен-бухте в Севастополе.