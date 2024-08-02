У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знизився рівень води - МАГАТЕ

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції продовжує знижуватися через спеку. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє Корреспондент.

"Зниження рівня води в ставку-охолоджувачі залишається потенційним джерелом занепокоєння, і ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити наявність достатнього запасу охолоджувальної води для потреб станції в будь-який час" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що в разі збереження такої тенденції незабаром відкачування води зі ставка стане проблематичним.

У МАГАТЕ нагадують, що після руйнування Каховської ГЕС російська окупаційна адміністрація ЗАЕС вирила 11 свердловин, щоб забезпечити подачу приблизно 250 кубометрів охолоджувальної води на годину до ставків-охолоджувачів. Ці ставки забезпечують достатню кількість води для охолодження всіх шести реакторних блоків у нинішньому стані холодного зупину.

МАГАТЕ також повідомляє про ознаки військової активності на різних відстанях від електростанції.