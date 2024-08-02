В пруду-охладителе Запорожской АЭС снизился уровень воды - МАГАТЭ

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции продолжает снижаться из-за жары. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Корреспондент.

"Снижение уровня воды в пруду-охладителе остается потенциальным источником беспокойства, и мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией на площадке, чтобы обеспечить наличие достаточного запаса охлаждающей воды для нужд станции в любое время" , - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в случае сохранения такой тенденции вскоре откачка воды из пруда станет проблематичной.

В МАГАТЭ напоминают, что после разрушения Каховской ГЭС российская оккупационная администрация ЗАЭС вырыла 11 скважин, чтобы обеспечить подачу примерно 250 кубометров охлаждающей воды в час к прудам-охладителям. Эти пруды обеспечивают достаточное количество воды для охлаждения всех шести реакторных блоков в нынешнем состоянии холодного останова.

МАГАТЭ также сообщает о признаках военной активности на разных расстояниях от электростанции.