У Кремлі визнали, що кілер Красіков - агент ФСБ

У коментарі росЗМІ рупор Кремля Дмітрій Пєсков визнав, що росіянин Вадім Красіков є агентом Федеральної служби безпеки. Раніше у Москві це заперечували, повідомляє Дзеркало тижня.

Прессекретар російського управителя прокоментував проведення великого обміну ув'язненими між США, Німеччиною та Росією. Всього участь в ньому взяли сім країн.

"Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом із кількома співробітниками охорони президента. Відповідно, вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного" , — розповів Пєсков.

Нагадаємо, в рамках обміну ув'язненими 1 серпня між Заходом та Росією з Німеччини було депортовано російського полковника ФСБ Вадіма Красікова. У ФРН його засудили до довічного ув'язнення через вбивство у Берліні у 2019 році опонента кремлівського режиму, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. ЗМІ припускають, що Красіков також міг брати участь у вбивстві Анатолія Собчака, через що володіє цінною для Владіміра Путіна інформацією.