В комментарии росСМИ рупор Кремля Дмитрий Песков признал, что россиянин Вадим Красиков является агентом Федеральной службы безопасности. Раньше в Москве это отрицали, сообщает Зеркало недели.

Пресс-секретарь российского управителя прокомментировал проведение большого обмена заключенными между США, Германией и Россией. Всего в нем приняли участие семь стран.

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга поздравляли вчера, когда увидели друг друга" , - рассказал Песков.

Напомним, в рамках обмена заключенными 1 августа между Западом и Россией из Германии был депортирован российский полковник ФСБ Вадим Красиков. В ФРГ его приговорили к пожизненному заключению из-за убийства в Берлине в 2019 году оппонента кремлевского режима, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. СМИ предполагают, что Красиков также мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака, из-за чего владеет ценной для Владимира Путина информацией.