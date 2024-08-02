МЗС Франції порадило своїм громадянам терміново залишити Іран

Через підвищений ризик військової ескалації Франція рекомендує своїм громадянам якнайшвидше покинути територію Ірану. З посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пише МЗС, відомство офіційно рекомендується утриматися від поїздок до Ірану з будь-яких причин.