МЗС Франції порадило своїм громадянам терміново залишити Іран
Через підвищений ризик військової ескалації Франція рекомендує своїм громадянам якнайшвидше покинути територію Ірану. З посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як пише МЗС, відомство офіційно рекомендується утриматися від поїздок до Ірану з будь-яких причин.
"У зв'язку з підвищеним ризиком військової ескалації в регіоні, громадянам Франції, які все ще перебувають в Ірані, рекомендується якнайшвидше виїхати звідти", - додає міністерство.