МИД Франции посоветовал своим гражданам срочно покинуть Иран
Из-за повышенного риска военной эскалации Франция рекомендует своим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ирана. Со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Франции, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как пишет МИД, ведомство официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран по любым причинам.
"В связи с повышенным риском военной эскалации в регионе, гражданам Франции, которые все еще находятся в Иране, рекомендуется как можно быстрее уехать оттуда", - добавляет министерство.