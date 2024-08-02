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МИД Франции посоветовал своим гражданам срочно покинуть Иран

МИД Франции посоветовал своим гражданам срочно покинуть Иран
Фото: Рixabay

Из-за повышенного риска военной эскалации Франция рекомендует своим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ирана.﻿ Со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Франции, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пишет МИД, ведомство официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран по любым причинам.

"В связи с повышенным риском военной эскалации в регионе, гражданам Франции, которые все еще находятся в Иране, рекомендуется как можно быстрее уехать оттуда", - добавляет министерство.

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