МИД Франции посоветовал своим гражданам срочно покинуть Иран

Из-за повышенного риска военной эскалации Франция рекомендует своим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ирана.﻿ Со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Франции, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пишет МИД, ведомство официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран по любым причинам.