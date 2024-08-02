Туареги заявили про знищення 84 "вагнерівців" в Малі - Bloomberg

Об'єднання озброєних груп на півночі Малі, населеній переважно туарегами, заявили про знищення 84 найманців з російської приватної військової компанії Вагнер та 47 малійських військовослужбовців. Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

Це найважча втрата для групи з моменту її розгортання в Малі у 2021 році.

Джерело агенції повідомило, що «понад 30 ворожих бійців отримали поранення, а військову техніку, включно з танками, зброю та транспортними засобами, було захоплено або знищено». При цьому сім бойовиків Вагнера та малійських солдатів захопили в полон.

Водночас 26 липня малійська армія оприлюднила інформацію про те, що внаслідок атаки повстанців двоє солдатів були вбиті та 10 поранені, також було виведено з ладу дві броньовані машини та два пікапи. ЗС Малі заявили, що їхніми силами було вбито приблизно 20 повстанців і знищено кілька машин.