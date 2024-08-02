Туареги заявили об уничтожении 84 "вагнеровцев" в Мали - Bloomberg

Объединение вооруженных групп на севере Мали, населенном преимущественно туарегами, заявили об уничтожении 84 наемников из российской частной военной компании Вагнер и 47 малийских военнослужащих. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

Это самая тяжелая потеря для группы с момента ее развертывания в Мали в 2021 году.

Источник агентства сообщил, что «более 30 вражеских бойцов получили ранения, а военная техника, включая танки, оружие и транспортные средства, была захвачена или уничтожена». При этом семь боевиков Вагнера и малийских солдат захватили в плен.

В то же время 26 июля малийская армия обнародовала информацию о том, что в результате атаки повстанцев двое солдат были убиты и 10 ранены, также были выведены из строя две бронированные машины и два пикапа. ВС Мали заявили, что их силами было убито примерно 20 повстанцев и уничтожено несколько машин.