В Австрії заявили, що позбулися залежності від газу з РФ

Австрійська енергетична група OMV більше не є залежною від російського газу і зможе забезпечити своїх клієнтів у разі припинення газового транзиту через Україну.﻿ Про це заявив в інтерв'ю APA генеральний директор OMV Альфред Штерн, повідомляє Укрінформ.

«Ми вже більш як два роки працюємо над диверсифікацією наших джерел газу і транспортних маршрутів, щоб більше не залежати від поставок з боку «Газпрому». Ми можемо забезпечити всіх наших контрактних клієнтів, навіть якщо російський газ не надходитиме. У OMV вже немає цієї залежності» , - сказав він.

Також Штерн запевнив, що OMV «значно скоротила» обсяги природного газу, які купуються в «Газпрому», у порівнянні з тими, що були до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він зазначив, що компанія OMV наполягатиме на суворому дотриманні російським «Газпромом» умов контракту. При цьому, за контрактом російський концерн має постачати газ на словацько-австрійський кордон, тож якщо Україна не продовжить контракт на транзит газу з «Газпромом», то останній не зможе виконувати контракт з OMV вже з нового року.

«Місцем поставки є словацько-австрійський кордон» , - наголосив Штерн.

За його словами, спілкування між OMV і «Газпромом» зараз відбувається переважно через юристів, з кількома процесами в арбітражних судах.