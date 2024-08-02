В Австрии заявили, что избавились от зависимости от газа из РФ

Австрийская энергетическая группа OMV больше не зависит от российского газа и сможет обеспечить своих клиентов в случае прекращения газового транзита через Украину. Об этом заявил в интервью APA генеральный директор OMV Альфред Штерн, сообщает Укринформ.

«Мы уже более двух лет работаем над диверсификацией наших источников газа и транспортных маршрутов, чтобы больше не зависеть от поставок со стороны Газпрома. Мы можем обеспечить всех наших контрактных клиентов, даже если российский газ не будет поступать. У OMV уже нет этой зависимости» , - сказал он.

Также Штерн заверил, что OMV «значительно сократила» покупаемые у «Газпрома» объемы природного газа по сравнению с теми, что были до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он отметил, что компания OMV будет настаивать на строгом соблюдении российским "Газпромом" условий контракта. При этом по контракту российский концерн должен поставлять газ на словацко-австрийскую границу, так что если Украина не продлит контракт на транзит газа с «Газпромом», то последний не сможет выполнять контракт с OMV уже с нового года.

«Место поставки - словацко-австрийская граница» , - подчеркнул Штерн.

По его словам, общение между OMV и "Газпромом" сейчас происходит преимущественно через юристов, с несколькими процессами в арбитражных судах.

«С начала 2023 года, уже более полутора лет, у нас действует специальная юридическая стратегия, направленная на защиту прав OMV», - сказал он.