Зеленський анонсував антибюрократичні рішення в армії

Президент України Володимир Зеленський 2 серпня провів нараду з Міністерством оборони, в результаті неї анонсував сучасні рішення для підрозділів, які приберуть паперову роботу.﻿﻿ З посиланням на звернення Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Провів нараду із командою Міністерства оборони. Готуємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії і паперової роботи з підрозділів. Вже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Виглядає дійсно інноваційно" , - сказал президент.

Президент також повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронтової ситуації.

"І найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку. Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту.