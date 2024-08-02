Зеленский анонсировал антибюрократические решения в армии
Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа провел совещание с Министерством обороны, в результате него анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут бумажную работу. Со ссылкой на обращение президента, сообщает Украинская правда.
"Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые, абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Выглядит действительно инновационно", - сказал президент.
Президент также сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по фронтовой ситуации.
"И самое внимательное, конечно, по Покровскому направлению. Там неизменно наиболее жесткие бои, и это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупанту.
Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении - все наши воины, которые сохраняют стойкость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы, - во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны. При этом мы не уменьшаем внимания и ко всем другим направлениям на фронте - на Донетчине, а также на Харьковщине и в южных наших областях", - сказал он.