Зеленский анонсировал антибюрократические решения в армии

Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа провел совещание с Министерством обороны, в результате него анонсировал современные решения для подразделений, которые уберут бумажную работу.﻿﻿ Со ссылкой на обращение президента, сообщает Украинская правда.

"Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые, абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Выглядит действительно инновационно" , - сказал президент.

Президент также сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по фронтовой ситуации.

"И самое внимательное, конечно, по Покровскому направлению. Там неизменно наиболее жесткие бои, и это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупанту.