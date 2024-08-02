Україна та Ірландія обговорили зміст безпекової угоди

Україна та Ірландія провели переговори у рамках підготовки до підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. З посиланням на пресслужбу Офісу Президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу" , - завив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили зміст двосторонньої угоди, обмінялися думками щодо конкретних положень та домовилися про подальші кроки.

Нагадаємо, що у четвер, 1 серпня, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розпочне переговори щодо безпекової угоди з іще однією країною Європи.