Украина и Ирландия обсудили содержание соглашения о безопасности

Украина и Ирландия провели переговоры в рамках подготовки к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ценим многогранную поддержку Украины со стороны Ирландии и наше сотрудничество на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия демонстрирует солидарность в нашей общей борьбе за защиту общих ценностей, справедливый мир и безопасную Европу" , - завил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили содержание двустороннего соглашения, обменялись мнениями относительно конкретных положений и договорились о дальнейших шагах.

Напомним, что в четверг, 1 августа, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина начнет переговоры относительно соглашения о безопасности с еще одной страной Европы.