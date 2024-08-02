Розгром "вагнерівців" у Малі: Українські спецслужби вчать туарегів керувати дронами - СМИ
Спецслужби України навчали озброєних повстанців-туарегів у Малі керувати дронами і надавали їм стратегічну інформацію. Так стверджує французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела, повідомляє Новое время.
За даними видання, українські сили співпрацюють із повстанцями, які діють на півночі Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використанню дронів.
Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан визнав у коментарі ЗМІ, що у них дійсно відбуваються контакти з українськими спецслужбами.
«У нас є зв’язки з українцями, як і з усіма: французами, американцями та іншими», — сказав він.