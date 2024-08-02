Разгром "вагнеровцев" в Мали: Украинские спецслужбы учат туарегов управлять дронами - СМИ
Спецслужбы Украины обучали вооруженных повстанцев-туарегов в Мали управлять дронами и предоставляли им стратегическую информацию. Так утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники, сообщает Новое время.
По данным издания, украинские силы сотрудничают с повстанцами, действующими на севере Мали, предоставляя им стратегическую информацию и обучая их использованию дронов.
Представитель альянса вооруженных повстанцев CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан признал в комментарии СМИ, что у них действительно происходят контакты с украинскими спецслужбами.
«У нас есть связи с украинцами, как и со всеми: французами, американцами и другими», — сказал он.