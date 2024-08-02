Скандал довкола будівництва військового кладовища: замовник каже, що з підрядником все законно

Тендер на будівництво національного меморіального військового кладовища виграв консорціум "Білдінг Юа", яку створили через день після оголошення торгів. Замовник пояснює, що це поширена практика.﻿﻿ З посиланням на заяву на сайті державної установи "Національне меморіальне військове кладовище", повідомляє Українська правда.

1 серпня система Prozorro визначила переможця на будівництво першої черги. Ним став консорціум "Білдінг Юа", який створили наступного дня після оголошення тендера.

У державній установі пояснюють, що консорціум – це тимчасове об’єднання компаній для реалізації конкретного проєкту.

"Це є розповсюдженою практикою, яка не суперечить законодавству. І в цьому випадку – бізнес об’єднався для участі в такому масштабному проєкті, як створення Національного військового меморіального кладовища" , - йдеться у заяві.

В установі запевнили, що компанії, що увійшли до консорціуму, раніше вже мали досвід реалізації інших проєктів. Зокрема Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні та ремонту дороги на Миколаївщині.

Водночас там звернулися до компанії з проханням надати пояснення щодо ймовірного російського громадянства в одного із співвласників консорціуму, про що повідомляли ЗМІ.

В установі наголосили, що договір із компанією ще не підписали. Укласти його планують 6 серпня.

Нагадаємо, суперечки навколо будівництва НМВК тривають уже третій рік. Спочатку для кладовища не могли визначити локацію: пропонували Лису гору, але потім цей варіант відкинули. Рідні захисників, зокрема загиблих захисників Маріуполя, просили побудувати кладовище в Києві.

Потім сім'ї погодилися на поховання в Биківні, що затвердила Рада, але й ця локація не підійшла. Це викликало обурення в родин, адже багато хто не міг поховати своїх загиблих.

Інститут нацпам'яті пропонував збудувати НМВК біля Південного цвинтаря на Київщині, неподалік від Віти Поштової та Мархалівки.

У березні 2024 року уряд остаточно вирішив, що цвинтар побудують на Київщині, але мешканці села Мархалівка вийшли на протест і закликали обрати інше місце.

Патронатна служба "Азова" вже спростувала заяви, що через будівництво НМВК у навколишніх селах зникне вода, а заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький пояснив, що проєкт НМВК не передбачає масового вирубування дерев.

Наприкінці червня проєкт НМВК пройшов державну експертизу. В "Укрдержбудекспертизі" підтвердили, що проєкт кладовища відповідає чинним будівельним нормам, а згодом уряд затвердив вигляд могил.