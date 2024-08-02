Скандал вокруг строительства военного кладбища: заказчик говорит, что с подрядчиком все законно

Тендер на строительство национального мемориального военного кладбища выиграл консорциум "Билдинг Юа", созданный через день после объявления торгов. Заказчик объясняет, что это распространенная практика.﻿﻿ Со ссылкой на заявление на сайте государственного учреждения "Национальное мемориальное военное кладбище", сообщает Украинская правда.

1 августа система Prozorro определила победителя на строительство первой очереди. Им стал консорциум "Билдинг Юа", который был создан на следующий день после объявления тендера.

В государственном учреждении объясняют, что консорциум – временное объединение компаний для реализации конкретного проекта.

"Это распространенная практика, которая не противоречит законодательству. И в этом случае – бизнес объединился для участия в таком масштабном проекте, как создание Национального военного мемориального кладбища" , - говорится в сообщении.

В учреждении заверили, что вошедшие в консорциум компании ранее уже имели опыт реализации других проектов. В частности, Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине и ремонта дороги в Николаевской области.

В то же время там обратились в компанию с просьбой предоставить объяснения по поводу вероятного российского гражданства у одного из совладельцев консорциума, о чем сообщали СМИ.

В учреждении отметили, что договор с компанией еще не был подписан. Заключить его планируют 6 августа.

Напомним, Споры вокруг строительства НМВК продолжаются уже третий год. Сначала для кладбища не могли определить локацию: предлагали Лысую гору, но потом этот вариант отвергли. Родные защитников, в частности погибших защитников Мариуполя, просили построить кладбище в Киеве.

Затем семьи согласились на захоронение в Быковне, что утвердила Рада, но и эта локация не подошла. Это вызвало возмущение у семей, ведь многие не могли похоронить своих погибших.

Институт нацпамяти предлагал построить НМВК возле Южного кладбища на Киевщине, недалеко от Виты Почтовой и Мархаловки.

В марте 2024 года правительство окончательно решило, что кладбище построят на Киевщине, но жители села Мархалевка вышли на протест и призвали выбрать другое место.

Патронатная служба "Азова" уже опровергла заявления, что из-за строительства НМВК в окрестных селах исчезнет вода, а заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий объяснил, что проект НМВК не предусматривает массовой вырубки деревьев.

В конце июня проект НМВК прошел государственную экспертизу. В "Укргосстройэкспертизе" подтвердили, что проект кладбища соответствует действующим строительным нормам, а впоследствии правительство утвердило вид могил.