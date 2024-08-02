ГБР зацікавилося продажем телеканалу "Прямий" Петру Порошенку

Державне бюро розслідувань вважає, що операція з продажу телеканалу Прямий у 2021 році дозволила колишньому народному депутату Володимиру Макєєнку отримати незадекларований дохід та ухилитися від сплати податків. Про це йдеться у матеріалах судового реєстру, повідомляє ЛігаБізнес.

Досудове розслідування щодо Макеєнка встановило, що, згідно з податковою декларацією, 18 лютого 2021 року він продав фонду "Прайм Ессетс Кепітал" Петра Порошенка 99% кіпрської Parlimo Trading Limited за $297 000 (8,27 млн грн у еквіваленті за курсом НБУ) і 100% Centerano Trading Limited за $3000 (83 490 грн в еквіваленті).

Колишня структура власності телеканалу Прямий

Водночас договір купівлі-продажу передбачав другий етап виконання угоди, за яким Parlimo Trading відчужило корпоративні права на ТОВ "Телеканал "Прямий" на користь Прайм Ессетс Кепітал за 462,29 млн грн.

"Іншими словами, ОСОБА_4 [Макеєнко] здійснив продаж корпоративних прав на компанію Parlimo Trading Limited, яка володіла телеканалом, за 8 265 510,00 грн, а остання одразу продала сам телеканал за 462 290 000,00 грн, тобто більш як у 55 разів дорожче, що не може мати іншого пояснення, аніж свідоме штучне заниження вартості корпоративних прав на Parlimo Trading Limited під час їх продажу та вказує на одержання ОСОБА_4 [Макеєнком] незадекларованого доходу" , – йдеться в аргументах ДБР.

Вартість угоди між Макеєнком та Порошенком раніше не повідомлялася.

Купивши канал 18 лютого 2021 року, Порошенко сказав, що заплатив великі гроші.

"Ми підписали договір, я заплатив великі гроші – це мільйони – щоб покрити борги каналу та інше. У держреєстрі змінився бенефіціарний власник. Кінцевим бенефіціарним власником каналу є структура, яка належить Порошенку Петру" , – сказав він тоді.

Адвокат Прямого Євген Солодко в коментарі LIGA.net сказав, що телеканал не володіє інформацією про вартість угоди.

"Зараз канал належить журналістам. У каналу не може бути жодних документів, пов'язаних з цими угодами між Порошенком і Макеєнком" , – сказав адвокат.

"Я припускаю, що Макеєнко задекларував ці 8 млн як прибуток від цієї угоди, після того як вирахував звідти всі витрати. Це єдине розумне пояснення" , – додав він.

Продаж Макеєнком телеканалу Прямий – один з кількох епізодів, які інкримінують колишньому політику. Слідство вважає, що незадекларовані доходи він легалізовував шляхом придбання нерухомості.

22 липня 2024 року Печерський районний суд Києва заарештував її. Це 13 земельних ділянок, два будинки, чотири квартири, понад 40 машиномісць та інші нежитлові приміщення.