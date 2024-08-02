ГБР заинтересовалось продажей телеканала "Прямой" Петру Порошенко

Государственное бюро расследований считает, что операция по продаже телеканала Прямой в 2021 году позволила бывшему народному депутату Владимиру Макеенко получить незадекларированный доход и уклониться от уплаты налогов. Об этом говорится в материалах судебного реестра, сообщает Лига.Бизнес.

Досудебное расследование Макеенко установило, что, согласно налоговой декларации, 18 февраля 2021 года он продал фонду "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко 99% кипрской Parlimo Trading Limited за $297 000 (8,27 млн грн в эквиваленте по курсу НБУ) и 100% Centerano Trading Limited за $3000 (83 490 грн в эквиваленте).

Бывшая структура собственности телеканала Прямой

В то же время договор купли-продажи предусматривал второй этап выполнения сделки, согласно которому Parlimo Trading отчуждало корпоративные права на ООО "Телеканал "Прямой" в пользу Прайм Эссетс Кэпитал за 462,29 млн грн.

"Другими словами, ЛИЦО_4 [Макеенко] осуществило продажу корпоративных прав на компанию Parlimo Trading Limited, которая владела телеканалом, за 8 265 510,00 грн, а последняя сразу продала сам телеканал за 462 290 000,00 грн, то есть более чем в 55 раз дороже, что не может иметь иного объяснения, чем сознательное искусственное занижение стоимости корпоративных прав на Parlimo Trading Limited при их продаже и указывает на получение ЛИЦО_4 [Макеенко] незадекларированного дохода" , – говорится в аргументах ГБР.

Стоимость сделки между Макеенко и Порошенко ранее не сообщалась.

Купив канал 18 февраля 2021 года, Порошенко сказал, что заплатил большие деньги.

"Мы подписали договор, я заплатил большие деньги – это миллионы – чтобы покрыть долги канала и прочее. В госреестре сменился бенефициарный владелец. Конечным бенефициарным владельцем канала является структура, которая принадлежит Порошенко Петру" , – сказал он тогда.

Адвокат Прямого Евгений Солодко в комментарии LIGA.net сказал, что телеканал не владеет информацией о стоимости сделки.

"Сейчас канал принадлежит журналистам. У канала не может быть никаких документов, связанных с этими соглашениями между Порошенко и Макеенко" , – сказал адвокат.

"Я предполагаю, что Макеенко задекларировал эти 8 млн как прибыль от этого соглашения, после того как вычел оттуда все расходы. Это единственное разумное объяснение" , — добавил он.

Продажа Макеенко телеканала Прямой – один из нескольких эпизодов, которые инкриминируют бывшему политику. Следствие считает, что незадекларированные доходы он легализовывал путем приобретения недвижимости.

22 июля 2024 года Печерский районный суд Киева арестовал ее. Это 13 земельных участков, два дома, четыре квартиры, более 40 машиномест и другие нежилые помещения.