МЗС звернулося до українців на тлі загострення ситуації на Близькому Сході
У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході українцям радять утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану. А тим громадянам, які вже перебуває у цих країнах дали рекомендації. З посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС", - йдеться в повідомленні.
МЗС також рекомендує утриматися від поїздок до:
- територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном;
- територій, що межують із Сектором Гази;
- територій Західного берегу річки Йордан.
Міністерство також оновило рекомендації громадянам України у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Ліванській Республіці.
"МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, - залишити її територію", - наголосили у відомстві.
Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликають дотримуватися оновлених рекомендації МЗС.
Також МЗС рекомендує утриматися від поїздок до:
- територій, що межують з сирійським кордоном;
- територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
- до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда;
- Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.