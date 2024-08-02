МИД обратилось к украинцам на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке украинцам советуют воздержаться от поездок в Израиль и Ливан. Тем гражданам, которые уже находятся в этих странах дали рекомендации.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД" , - говорится в сообщении.

МИД также рекомендует воздержаться от поездок на:

территории, граничащие с ливанской и сирийской границей;

территории, граничащие с Сектором Газа;

территории Западного берега реки Иордан.



Министерство также обновило рекомендации гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации безопасности в Ливанской Республике.

"МИД настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации безопасности, а находящимся в этой стране гражданам Украины - покинуть ее территорию" , - подчеркнули в ведомстве.

Граждан, которые приняли личное решение продлить пребывание на территории Ливана, призывают придерживаться обновленных рекомендаций МИД.

Также МИД рекомендует воздержаться от поездок на: