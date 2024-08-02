МИД обратилось к украинцам на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке
В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке украинцам советуют воздержаться от поездок в Израиль и Ливан. Тем гражданам, которые уже находятся в этих странах дали рекомендации. Со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД", - говорится в сообщении.
МИД также рекомендует воздержаться от поездок на:
- территории, граничащие с ливанской и сирийской границей;
- территории, граничащие с Сектором Газа;
- территории Западного берега реки Иордан.
Министерство также обновило рекомендации гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации безопасности в Ливанской Республике.
"МИД настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации безопасности, а находящимся в этой стране гражданам Украины - покинуть ее территорию", - подчеркнули в ведомстве.
Граждан, которые приняли личное решение продлить пребывание на территории Ливана, призывают придерживаться обновленных рекомендаций МИД.
Также МИД рекомендует воздержаться от поездок на:
- территории, граничащие с сирийской границей;
- территории, граничащие с израильской границей к югу от реки Литани;
- в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддав близ Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миэх Миех близ города Сайда;
- Долины Бека и южного пригорода Бейрута, района Дахие.