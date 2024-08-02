Гарріс заявила, що офіційно стане кандидатом у президенти наступного тижня

Віцепрезидент США Камала Гарріс офіційно стане кандидатом в американські президенти наступного тижня, повідомляє Ліга.net.

Про це політикиня повідомила на сторінці у X на тлі повідомлень західних медіа про те, що вона нібито вже є кандидаткою.

"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня" , – йдеться у повідомленні Гарріс.

За кілька хвилин до цього американська газета The Washington Post написала, що Гарріс "офіційно стала кандидаткою у президенти".