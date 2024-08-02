Харрис заявила, что официально станет кандидатом в президенты на следующей неделе
Вице-президент США Камала Харрис официально станет кандидатом в американские президенты на следующей неделе, сообщает Лига.net.
Об этом политик сообщила на странице в X на фоне сообщений западных медиа о том, что она якобы уже является кандидатом.
"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту номинацию на следующей неделе", – говорится в сообщении Харрис.
За несколько минут до этого американская газета The Washington Post написала, что Харрис "официально стала кандидатом в президенты".